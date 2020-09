Calciomercato Atalanta, pericolo dalla Premier per Malinovskyi!

Ruslan Malinovskyi, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sarebbe entrato nel mirino di un club di Premier League: le ultime sul calciomercato della società orobica

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Telegraph’, Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sarebbe entrato nel mirino del Leeds del Loco Bielsa. Il club neopromosso in Premier League, che seguiva anche Rodrigo De Paul, potrebbe puntare sul giocatore orobico in alternativa all’argentino.

L’Atalanta dovrebbe valutare Malinovskyi una cifra vicina ai 22 milioni di euro, sicuramente inferiore alle richieste dell’Udinese per De Paul. La trattativa per l’ex giocatore del Valencia è infatti in salita, e l’ucraino potrebbe diventare quindi l’indiziato numero uno per la squadra di Bielsa.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!