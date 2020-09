Milan, Pioli in conferenza: “Fondamentale partire bene col Bologna”

In vista dell’esordio in campionato del Milan, Pioli ha presentato la gara contro il Bologna: “Partire bene per puntare ai primi 4 posti”

Il campionato 2020/2021 del Milan inizierà domani sera, ospitando a ‘San Siro’ il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri sono reduci della vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers ed in fiducia per i risultati del finale della scorsa stagione. Il mercato, poi, ha regalato a Pioli diversi rinforzi tra cui Sandro Tonali e Brahim Diaz. Insomma, la fiducia in casa Milan è tanta ed il tecnico emiliano in conferenza stampa ha confermato le sensazioni positive, fissando il quarto posto come obiettivo stagionale. Ecco le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa in vista del match contro il Bologna.

CHAMPIONS LEAGUE – “Cominciare bene è fondamentale per puntare ai primi quattro posti, non si può sempre rincorrere. Siamo una squadra ambiziosa, siamo il Milan e dobbiamo giocare sempre per vincere e continuare a crescere. Senza illudersi, parlare di scudetto a campionato non ancora iniziato è un azzardo. I pronostici sono fatti per essere smentiti, il Milan negli ultimi due anni ha perso la prima partita, questa volta dobbiamo puntare a vincere”.

BOLOGNA – “Loro avranno il massimo delle motivazioni, ma anche noi abbiamo le nostre. Il motto per quest’anno è Mai arrendersi e migliorare sempre”.

REBIC – “È un giocatore importantissimo per noi: ha qualità, forza fisica e profondità. Completa il nostro reparto offensivo. Ha patito il fatto di non poter giocare in Europa ed è pronto e preparato per dare supporto alla squadra”.

TONALI e DIAZ – “Il loro inserimento è stato facilitato da un gruppo affiatato che lavora bene e si sacrifica. Tatarusanu ha grande esperienza, Tonali e Diaz sono di assoluto talento e di grande prospettiva. Potranno esserci utili da subito. Paquetà ha qualche difficoltà con il nostro modulo, vediamo cosa ci dirà il mercato”.

