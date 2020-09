La Juventus potrebbe tornare alla carica per ter Stegen che non vuole più giocare con il Barcellona. A lasciare i bianconeri sarebbe ovviamente Szczęsny

Marc-André ter Stegen vuole lasciare il Barcellona. L’estremo difensore tedesco – stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’ – non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto che lo lega ai blaugrana fino al 30 giugno 2022. La situazione creatasi in società non piace al portiere che avrebbe paura di giocare con una squadra poco competitiva. Ter Stegen vuole continuare a vincere e proprio per questo starebbe pensando di cambiare aria.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il nome del tedesco è stato in passato accostato alla Juventus. I bianconeri potrebbero così tornare alla carica sfruttando questa situazione. A fargli spazio sarebbe ovviamente Wojciech Szczesny, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra, per giocare in Premier League con la maglia del Manchester United.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, da Suarez a Dzeko: l’annuncio UFFICIALE bianconero

Juventus, ESCLUSIVO: pressing per Dzeko, Giroud sullo sfondo. E Milik…