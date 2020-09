Under prossimo al trasferimento al Leicester: lascerà la Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Slitta la firma di Cengiz Under con il Leicester come rivelatovi nelle scorse ore da Calciomercato.it. Per il fantasista turco ci sono dei problemi legati al permesso di lavoro, provocando così lo slittamento dell’ufficialità del passaggio nelle fila del club inglese. Under ha sostenuto già le visite mediche e, come riporta ‘Sky Sport’, cambierà la formula del trasferimento: il giocatore sarà ceduto dalla Roma in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 24 milioni.

