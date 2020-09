Da Fiorentina-Torino a Milan-Bologna: le probabili formazioni e la programmazione tv della prima giornata del campionato di Serie A

Riparte la Serie A con la prima giornata del campionato 2020/2021. Match inaugurale domani alle 18 al ‘Franchi’ tra Fiorentina e Torino, ancora a porte chiuse come del resto le altre gare del weekend viste le disposizioni sanitarie adottate per il Covid-19. Sempre sabato, a seguire, il Verona ospita la Roma. Parma-Napoli sarà il lunch match della domenica, mentre nel pomeriggio si giocheranno Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari. Chiude il palinsesto domenicale l’incrocio dell’Allianz Stadium tra i campioni d’Italia della Juventus e la Sampdoria, con l’atteso esordio ufficiale di Pirlo in panchina. Lunedì spazio invece a Milan-Bologna, in attesa delle tre partite (Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta) che verranno recuperate mercoledì 30 settembre. Calciomercato.it propone le ultime sulle probabili formazioni e la diretta tv delle partite in programma per la prima giornata del campionato di Serie A.

Serie A, le probabili formazioni della 1a giornata

FIORENTINA-TORINO (sabato ore 18, SKY)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Illanes, Igor, Venuti, Lirola, Borja Valero, Cutrone, Vlahovic, Brancolini. Allenatore: Iachini

Squalificati: Amrabat

Indisponibili: Pulgar

Ballottaggi: Biraghi 60%-Lirola 40%, Kouame 65%-Vlahovic 35%

Torino (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza. A disposizione: Ujkani, Rosati, Murru, Singo, Vojvoda, Djidji, Lukic, Segre, Edera, Millico, Verdi. Allenatore: Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Rodriguez

Ballottaggi: Meite 60%-Lukic 40%, Berenguer 55%- Verdi 45%

VERONA-ROMA (sabato ore 20.45, DAZN)



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi, Zaccagni; Di Carmine. A disposizione: Pandur, Berardi, Casale, Bocchetti, Almici, Lovato, Dawidowicz, Vitale, Danzi, Stepinski, Tupta. Allenatore: Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lazovic, Magnani

Ballottaggi: Zaccagni 55%-Stepinski 45%

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Carles Perez; Mkhitaryan. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Kluivert, Antonucci. Allenatore: Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pastore, Perotti, Zaniolo, Pedro

Ballottaggi: Kumbulla 55%-Cristante 45%, Carles Perez 55%-Kluivert 45%

PARMA-NAPOLI (domenica ore 12.30, DAZN)

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Alastra, Laurini, Balogh, Ricci, Dermaku, Dezi, Karamoh, Cornelius, Siligardi, Sprocati. Allenatore: Liverani

Squalificati: Kurtic

Indisponibili: Gagliolo, Gazzola, Scozzarella

Ballottaggi: Inglese 60%-Cornelius 40%

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Rrahmani, Ghoulam, Maksimovic, Luperto, Lobotka, Elman, Lozano, Petagna, Politano. Allenatore: Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Ospina 55%-Meret 45%, Osimhen 55%-Politano 45%

GENOA-CROTONE (domenica ore 15, DAZN)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Criscito; Pandev, Destro. A disposizione: Marchetti, Ghiglione, Briek, Lakicevic, Sturaro, Ranovanovic, Badelj, Rovella, Behrami, Asencio, Jaroszynski. Allenatore: Maran

Squalificati: Cassata, Masiello

Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Goldaniga 55%, Radovanovic 45%, Zajc 55%-Sturaro 45%

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Vulic, Mazzotta, Kargbo, Riviera, Dragus. Allenatore: Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benali, Gigliotti, Cuomo

Ballottaggi: Messias 60%-Riviere 40%

SASSUOLO-CAGLIARI (domenica ore 18, SKY)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Rogerio, Muldur, Ghion, Bourabia, Traore, Raspadori, Manzari, Defrel. Allenatore: De Zerbi

Squalificati: Peluso

Indisponibili: Boga, Magnanelli, Schiappacasse

Ballottaggi: Kyriakopoulos 60%-Rogerio 40%, Haraslin 55%-Traore 45%

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Carboni, Klavan, Pinna, Pajac, Zappa, Ladinetti, Pavoletti. Allenatore: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Cerri, Pereiro, Romagna

Ballottaggi: Faragò 60%-Zappa 40%

JUVENTUS-SAMPDORIA (domenica ore 20.45, SKY)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Demiral, Pellegrini, McKennie, Ramsey, Nicolussi Caviglia, Portanova, Douglas Costa. Allenatore: Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bernardeschi, de Ligt, Dybala, Khedira

Ballottaggi: Arthur 55%-McKennie 45%, Rabiot 60%-Ramsey 40%

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Regini, Ferrari, Chabot, Tonelli, Augello, Leris, Verre, Vieira, La Gumina. Allenatore: Ranieri

Squalificati: Askildsen

Indisponibili: Gabbiadini

Ballottaggi: Bonazzoli 60%-Ramirez 40%

MILAN-BOLOGNA (lunedì ore 20.45, SKY)

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Duarte, Kalulu, Laxalt, Brahim Diaz, Krunic, Tonali, Saelemaekers, Paqueta, Colombo, Maldini. Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Leao, Musacchio, Romagnoli

Ballottaggi: Castillejo 55%-Saelemaekers 45%

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da Costa, Bani, Denswil, Mbaye, Dominguez, Poli, Vignato, Juwara, Skov Olsen, Sansone, Santander. Allenatore: Mihajlovic

Squalificati: Medel

Indisponibili: nessuno

Ballottaggi: Svanberg 55%-Dominguez 45%, Palacio 60%-Sansone 40%

