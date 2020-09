Serie A, DAZN: le partite in esclusiva e come vederle

Torna la Serie A e tornano gli appuntamenti con DAZN: la piattaforma streaming trasmetterà in diretta tre partite per ogni giornata. Le gare delle prime quattro giornate e i big match in programmazine su DAZN

Torna la Serie A e tornano anche gli appuntamenti con le partite su DAZN. La piattaforma streaming trasmetterà anche in questa stagione tre partite per ogni turno di campionato. Si parte sabato con Verona-Roma, si continua con Parma-Napoli (lunch match della prima domenica di Serie A) e con Genoa-Crotone. Sono note le partite che la piattaforma streaming trasmetterà nelle prime quattro giornate tra i quali il big match della terza giornata tra Lazio-Inter.

Queste tutte le partite trasmesse da DAZN nei primi quattro turni di campionato

1a giornata

Hellas Verona-Roma, sabato 19 settembre ore 20:45

Parma-Napoli, domenica 20 settembre ore 12:30

Genoa-Crotone, domenica 20 settembre ore 15:00

2a giornata

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20:45

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre ore 12:30

Verona-Udinese, domenica 27 settembre ore 15:00

3a giornata

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20:45

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12:30

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00

4a giornata

Crotone-Juventus, sabato 17 ottobre ore 20:45

Bologna-Sassuolo, domenica 18 ottobre ore 12:30

Spezia-Fiorentina, domenica 18 ottobre ore 15:00

Serie A, DAZN: tutte le partite in live streaming

Ma DAZN non si ferma qui. Sono già noti alcuni dei big match che la piattaforma satellitare trasmetterà in esclusiva nel corso della Serie A 2020-2021: tra questi il doppio confronto tra Lazio e Juventus, così come la sfida Milan e Inter oppure quella dell’Olimpico tra la Roma e i nerazzurri.

Questi alcuni dei big match che saranno visibili su DAZN:

7a giornata

Lazio-Juventus, 8 novembre 2020

17ma giornata

Roma-Inter, 10 gennaio 2021

23ma giornata

Milan-Inter, 21 febbraio 2021

26ma giornata

Juventus-Lazio, 7 marzo 2021

Per godersi le partite in esclusiva su DAZN è possibile attivare l’abbonamento cliccando qui. La piattaforma streaming vi offrirà non solo Serie A: dal campionato cadetto alla Liga spagnola e poi anche il Motomondiale, il basket e tanti altri avvenimento sportivi. Il costo dell’abbonamento è di 9.99 euro al mese e gli utenti avranno la possibilità di disdire in ogni momento.