Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della prima giornata

Nemmeno il tempo di festeggiare che si ritorna in campo. Riparte la Serie A e con essa il fantacalcio. È tutto pronto, sabato alle ore 18.00 ecco Fiorentina-Torino allo stadio Franchi e si prosegue con Verona-Roma alle 20.45. Una prima giornata che avrà subito il match, la domenica, delle 12.30 con Parma-Napoli. Giorno 20 le attenzioni saranno però soprattutto rivolte all’esordio di Pirlo, impegnato, alle 20.45, con la sua Juventus, a Torino, contro la Sampdoria. Lunedì toccherà al Milan con il Bologna di Mihajlovic.

Molti fantallenatori si sono affrettati per iniziare subito, senza aspettare la chiusura del calciomercato, ma il turno terminerà solamente il 30 settembre, quando verranno recuperati Benevento-Inter, Udinese-Spezia e Lazio-Atalanta.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Fiorentina-Torino sabato ore 18.00



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.

⚡Hot: Bonaventura pronto a presentarsi al meglio! Occhio all’inizio col botto per Belotti

⛔Not: Caceres non ha chiuso al meglio la scorsa stagione

⚽Sorpresa: Attenzione al rientrante Biraghi

Verona-Roma sabato ore 20.45



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi, Zaccagni; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Lor. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Ibanez pronto a confermarsi. Veloso è una certezza

⛔Not: Cristante non ci convince

⚽Sorpresa: Spinazzola in Nazionale ha fatto benissimo

Parma-Napoli domenica ore 12.30



PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Mertens, Osimhen, Insigne.

⚡Hot: Gervinho e Insigne ali d’assalto

⛔Not: Hysaj non è il vostro miglior difensore

⚽Sorpresa: pronti a scommettere alla prima in Serie A di Victor Osimhen?

Genoa-Crotone domenica ore 15



GENOA (3-5-2): Perin; C. Zapata, Radovanovic, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Destro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Messias.

⚡Hot: Schone dà sempre garanzie. Stesso discorso per Luca Cigarini

⛔Not: difficile puntare su Destro

⚽Sorpresa: occhio al sudamericano Magallan

Sassuolo-Cagliari domenica ore 18



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

⚡Hot: Locatelli sta impressionando. Nandez motorino instancabile

⛔Not: Lykogiannis non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Muldur può essere la rivelazione

Juventus-Sampdoria domenica ore 20.45



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

⚡Hot: Chiellini-Kulusevski subito top come Cr7! Tra i liguri ci ispira Bonazzoli, che ha chiuso bene l’ultima stagione

⛔Not: Danilo non ci convince, avrete certamente di meglio!

⚽Sorpresa: Forse partirà in panchina ma Ramsey sarà la sorpresa di Pirlo. Troppo brutto quello dello scorso anno per essere vero

Milan-Bologna lunedì ore 20.45



MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Rebic ha riposato in coppa e vuole farsi perdonare. Sì ad Orsolini e Castillejo, hanno già la gamba ‘frizzantina’

⛔Not: Danilo dovrà vederla con Ibra, non sarà facile

⚽Sorpresa: Maldini ha fatto bene nel precampionato, chissà che non faccia esultare papà

Benevento-Inter 30 settembre ore 18.00



BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Sau, Caprari; Lapadula.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku.

⚡Hot: Lapadula sa come si segna in Serie A. Subito Hakimi e Lukaku!

⛔Not: Montipò avrà giornate migliori

⚽Sorpresa: Glik come ai vecchi tempi, attenzione alle sue incornate

Udinese-Spezia 30 settembre ore 18.00



UDINESE (3-5-2) – Musso; Troost-Ekong, Samir, Nuytinck; Larsen, de Paul, Barak, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.

SPEZIA (4-3-3) – Zoet; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Mastinu, Galabinov, Gyasi.

⚡Hot: Musso per confermarsi tra i migliori portieri! De Paul-Maggiore possono portare punti

⛔Not: La Serie A per Galabinov può davvero essere complicata

⚽Sorpresa: Ancora un portiere, Zoet. Lo Spezia potrebbe aver fatto un’ottima scelta!

Lazio-Atalanta 30 settembre ore 20.45



LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa.

ATALANTA (3-4-2-1) – Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

⚡Hot: Troppo facile, si parte con i migliori! Immobile e Zapata!

⛔Not: Patric avrà clienti scomodi, meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Tutti si aspettano Gosens, noi crediamo nella rinascita di Hateboer fin dalla prima!