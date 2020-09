Niente Juventus per Alex Telles che dovrebbe lasciare il Porto per approdare al Manchester United. Si parla già di firma del contratto

Mentre Andrea Pirlo fa la conta degli infortunati annoverando tra i lungodegenti anche Alex Sandro che potrebbe restare fermo un mese, sfuma un possibile obiettivo per la fascia sinistra. La Juventus infatti era tra le compagini di Serie A maggiormente interessate al brasiliano ex Inter, Alex Telles, ormai in procinto di lasciare il Porto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito da Mohamed Bouhafsi di ‘RMC Sport’, Telles avrebbe già firmato un contratto di 5 anni con il Manchester United, club di Premier che ora dovrà concordare una quota per la chiusura dell’affare con il club lusitano. Più lontano il PSG che sta ancora pensando se fare o meno una mossa concreta per il mancino verdeoro.

