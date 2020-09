Calciomercato Juventus, Pjaca-Genoa: le ULTIME di CM.IT

Marko Pjaca potrebbe lasciare nuovamente la Juventus: le ultime indiscrezioni raccolte sulla trattativa con il Genoa

Marko Pjaca in prestito secco al Genoa. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile accelerata dei rossoblù per l’attaccante croato della Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in effetti il Genoa si è avvicinato al 25enne ex Dinamo Zagabria, ma la trattativa non è ancora chiusa. L’ipotesi nata qualche giorno fa ha preso piede e ora le parti si sono avvicinate. Nessun accordo ancora chiuso, ma si è avviato il percorso che può portare alla definizione dell’affare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via a parametro zero: spunta lo United