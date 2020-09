Ausilio, Baccin e Faggiano a Milano per chiudere la trattativa Candreva. Sul tavolo anche Pinamonti e Ranocchia

Incontro in corso a Milano, vicino alla sede dell’Inter, tra i nerazzurri e il Genoa. Presenti al summit Ausilio, Baccin e Faggiano: sul tavolo i nomi di Antonio Candreva, vicino all’approdo al Grifone dopo il no di Karsdorp, e Pinamonti.

Nella giornata di ieri, come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter ha parlato con Mino Raiola, l’agente del centravanti, che dovrebbe fare ritorno in nerazzurro. Ci saranno certamente nuovi sviluppi. Non √® escluso poi che si ritorni a parlare anche di Andrea Ranocchia, accostato al Genoa nei giorni scorsi e che i nerazzurri non avrebbero problemi a liberare.

