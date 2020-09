Diego Godin dovrebbe dire addio all’Inter dopo una sola stagione a Milano. Non solo il Cagliari per l’uruguaiano che è stato offerto ad un altro club

Prosegue la campagna acquisti dell'Inter che in questa fase passerà molto anche dalle cessioni. In questo senso spicca il nome di Diego Godin accostato al Cagliari con grande insistenza nell'ultimo periodo. Ciononostante il trasferimento del centrale ex Atletico Madrid in rossoblù sembra vivere una frenata.

Secondo quanto riferito oggi da ‘Repubblica’ ci sarebbe un nuovo retroscena relativo al difensore uruguaiano in uscita dai nerazzurri. Il quotidiano infatti afferma che l’Inter avrebbe offerto Godin alla Roma, che è in cerca di un altro centrale dopo l’arrivo del giovane Kumbulla. Per il momento però il club capitolino non appare particolarmente interessato.

