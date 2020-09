Visite mediche per Fares in casa Lazio, le ultime sul colpo di mercato

Mattinata di visite mediche per Mohamed Fares. L’esterno franco-algerino 24enne in arrivo alla Lazio dalla Spal per circa 8,5 milioni di euro più bonus sta per cominciare la sua nuova avventura in biancoceleste. Piu tardi visiterà Formello e firmerà il nuovo contratto. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.



