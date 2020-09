Calciomercato Lazio, chiusa la cessione di Badelj

Il centrocampista croato Milan Badelj lascia la Lazio a titolo definitivo: definito il suo trasferimento al Genoa

Milan Badelj lascia la Lazio. A due anni dal suo acquisto, con una stagione in prestito alla Fiorentina, il centrocampista croato dice addio a Roma e si trasferisce al Genoa. Come riferisce ‘Sky Sport 24’ è stato chiuso il suo passaggio alla corte di Rolando Maran, nuovo tecnico del Grifone. Operazione ormai definita con il calciatore che già domani pomeriggio sarà in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Genoa per le prossime tre stagioni. Accordo triennale tra il 31enne e il club ligure: la firma sarà fino a giugno 2023. Badelj, che nell’ultima stagione ha vestito in prestito la maglia della Fiorentina, con la Lazio ha collezionato 26 presenze e una rete.

