Juventus, Koeman: “Ho parlato con Suarez. Rispettiamo i contratti”

In merito al futuro di Luis Suarez ha parlato il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman. Ecco le sue dichiarazioni sul giocatore uruguaiano

E’ tutto da scrivere il futuro di Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona piace molto alla Juventus ma il suo approdo in bianconero appare davvero complicato. L’ottimismo dei giorni scorsi si è trasformato in pessimismo.

Nel frattempo il club bianconero aspetta il via libera da Roma per Dzeko. L’accordo c’è ma si aspetta che Milik dica sì al club giallorosso.

Tornando a Suarez, dalla Spagna ha parlato Koeman del suo bomber: “Ho parlato con Luis, vedremo se ci sarà o meno una via d’uscita – si legge su ‘SkySport’ – Noi rispettiamo i contratti e se dovesse restare, sarà un giocatore in più della nostra rosa”. Alla fine dunque l’uruguaiano potrebbe rimanere in blaugrana.

