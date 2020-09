Calciomercato Napoli, arriva la decisione su Koulibaly

Calciomercato Napoli, ecco la decisione sul futuro di Koulibaly: il difensore è nel mirino del Manchester City

Nonostante l’inseguimento del Manchester City a Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese potrebbe alla fine restare al Napoli. Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, infatti, gli inglesi non intenderebbero andare oltre una proposta agli azzurri di 55 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa da De Laurentiis, che dunque alla fine potrebbe scegliere di trattenere il centrale. Inoltre, come anticipato da Calciomercato.it, il Manchester City si era dato come data limite il 15 settembre per l’assalto a Koulibaly. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, si va verso la sua permanenza in riva al Golfo.

