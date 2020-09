Calciomercato Lazio, Rafinha interessa ma costa troppo | I dettagli

Alla Lazio interessa Rafinha, in uscita dal Barcellona, ma i blaugrana chiedono 15 milioni per il giocatore in scadenza di contratto nel 2021

Niente più di un interesse. Ad oggi stanno così le cose fra la Lazio e Rafinha. Il giocatore del Barcellona interessa ai biancocelesti, che dopo aver visto sfumare il colpo David Silva sognano un nome importante per accrescere il tasso tecnico della rosa a disposizione di Inzaghi.

Rafinha però, in uscita dal Barcellona perché fuori dal progetto del nuovo allenatore Koeman, costa troppo. 15 milioni sarebbe la richiesta dei balugrana che, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, non avrebbero dunque ricevuto proposte concrete ma soltanto interessi. Proprio come quello della Lazio che avrebbe sondato il terreno ma nulla più.

Il giocatore ex Inter è comunque in scadenza di contratto e nel 2021 potrebbe liberarsi gratis. Difficile dunque che qualcuno possa assecondare le richieste dei catalano, anche a causa della pandemia mondiale che ha ridotto la potenza di fuoco di molti club. La Lazio attende.

