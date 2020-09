VIDEO CM.IT – Inter, Raiola in sede: Pinamonti oggetto dell’incontro

Inter, Raiola in sede per Pinamonti: in ballo il futuro dell’attaccante classe 1999

Tiene banco in casa Inter il futuro di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe 1999, reduce dall’esperienza al Genoa, potrebbe tornare in nerazzurro e ricoprire il ruolo di vice-Lukaku nella rosa interista. Nella sede nerazzurra è arrivato l’agente del giocatore, Mino Raiola, per parlare proprio dell’attaccante.

