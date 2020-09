In casa Roma, dopo l’infortunio di Zaniolo, ha parlato il medico che l’ha operato

Zaniolo non ha fretta di rientrare ma ha già iniziato il lungo percorso che lo riporterà in campo. Il talento della Roma è da poco reduce da un’operazione al ginocchio sinistro dopo la rottura del legamento crociato. Per lui, già reduce dallo stesso infortunio al ginocchio destro, si prevede un nuovo calvario da scontare con tanta disciplina e determinazione. A fare il punto sul suo paziente è stato il dottor Fink che lo ha operato nei giorni scorsi: Clicca qui per nuovi dettagli.

Roma, annuncio di Fink su Zaniolo: le ultime

Fink ha puntato l’attenzione sull’aspetto psicologico: “Zaniolo è un ragazzo molto motivato, ha un ottimo spirito che gli ha permesso di affrontare al meglio questa nuova sfida: l’elemento psicologico conta eccome – le parole al ‘Corriere dello Sport’ – Il fatto che si sia rotto l’altro ginocchio, invece che lo stesso operato a gennaio, rende meno problematico il recupero. C’è la ragionevole speranza che l’atleta torni ai livelli di prima, lavoreremo per questo”.

IL RECUPERO – “A noi interessa che Nicolò recuperi pienamente l’efficienza agonistica. Quando parliamo di sportivi così giovani, non è il mese in più o in meno a fare la differenza – prosegue Fink – Un infortunio di un professionista può essere determinato da tante componenti. Ma io credo che si sia trattato semplicemente di sfortuna”.

