In queste ore tiene banco nel calcio italiano e nella Roma l’operazione di Zaniolo e la sua presenza all’Europeo 2021

Nicolò Zaniolo si è operato ieri a Innsbruck, con la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro (a gennaio si era rotto il destro) che lo terrà fuori dal campo per parecchi mesi. I tempi di recupero sono stimati in 6 mesi e il classe ’99 tornerebbe così a marzo per provare a essere al top all’Europeo 2021. Il professor Fink, che l’ha operato a Innsbruck, spinge però per uno stop più lungo, addirittura 9 mesi, che vorrebbe dire saltare la rassegna continentale.

Sarebbe una tegola enorme per Roberto Mancini, che però continua a sperare: “Oggi ho parlato con Zaniolo, sta bene“, ha detto il ct della Nazionale a ‘Rai 1’ a margine della festa per l’apertura dell’anno scolastico a Vo’ Euganeo. Chiosa anche sulla linea verde della sua Italia: “I giovani sono il nostro futuro, bisogna dare loro la possibilità di cimentarsi ad alto livello. E al momento i nostri giovani si stanno applicando bene“