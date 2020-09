Roma, operazione Zaniolo: l’aggiornamento del medico sociale

Il responsabile sanitario della Roma, il dottor Manara, ha dato un aggiornamento sulle condizioni: “L’evoluzione è ottima, ecco i tempi di recupero”

Dopo l’intervento eseguito ad Innsbruck per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ad opera del Professor Fink, procede la riabilitazione di Zaniolo. Nella giornata di oggi, il dottor Massimo Manara, responsabile sanitario della Prima Squadra, ha aggiornato i tifosi della Roma riguardo alle condizioni del centrocampista classe ’99 sul sito ufficiale del club. “Nicolò sta bene, l’intervento è stato eseguito correttamente e l’evoluzione è ottima. Si è alzato e sta camminando con l’ausilio delle stampelle e, se l’evoluzione sarà in linea con quella che stiamo osservando, venerdì rientrerà in Italia ed inizierà il percorso riabilitativo a Trigoria”.

Il dottor Manara, poi, ha aggiunto: “I tempi di recupero sono quelli standard per questo tipo di infortunio, ma comunque va sottolineato che ogni atleta fa un percorso a sé. Non verrà messa nessuna pressione su Nicolò”. Riguardo al precedente infortunio al crociato, ha dichiarato: “Non c’è correlazione con l’intervento chirurgico subito all’altro ginocchio, motivo per il quale non si può parlare di recidiva”.

