Calciomercato Milan e Juventus, futuro Chiesa: parla Commisso

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato in Italia e ha parlato anche di calciomercato e del futuro di Federico Chiesa, nel mirino di Milan e Juventus

Rocco Commisso è tornato in Italia dopo un’assenza forzata lunga sette mesi. Il presidente della Fiorentina ha parlato dei suoi programmi per le prossime settimane: “Penso di restare qualche mese qui”, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, “devo affrontare molte questioni: la squadra, le infrastrutture, il mercato. Per lo stadio ho più fiducia, ma voglio farlo come dico io”.

Calciomercato: “La squadra è fatta, se ci saranno nuove opportunità, vedremo. Non aspettatevi di spendere molti soldi, non abbiamo debiti con le banche ma non possiamo perdere ogni anno come quello scorso”.

Bonaventura: “Mi piace, ha bisogno di migliorare la sua condizione. Un peccato non avere subito a disposizione Amrabat nella prima giornata contro il Torino”.

Chiesa: “Come finirà? Speriamo bene… Facciamo una cosa per volta, quello che dico è che voglio realizzare una Fiorentina sempre più forte”.

Obiettivi: “La media punti di Iachini è stata quasi da Europa, ma non arrivarci quest’anno non sarebbe un fallimento. Per ora voglio finire nella parte sinistra della classifica, nel futuro nessuno vuole vincere più di me”.

