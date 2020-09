Calciomercato Milan, Federico Chiesa idea concreta: la trattativa con la Fiorentina è comunque delicata, il piano per convincere i viola

Negli ultimi giorni, prende forma l’ipotesi di un Federico Chiesa che possa lasciare la Fiorentina, in direzione Milan. I rossoneri ci pensano seriamente, la valutazione del giocatore che i viola fanno è ancora di circa 60 milioni, ma viste le difficoltà per il rinnovo il Diavolo ritiene di poter ottenere uno sconto. Tuttavia, per poter andare all’assalto, serviranno le cessioni di Krunic e soprattutto Paqueta, per avere nuove risorse da investire sul mercato in entrata. In più, il rapporto tra le due società va gestito con delicatezza. La ‘Gazzetta dello Sport’ infatti fa il punto sull’affare Rebic, in cui i viola sono parte interessata visto che gli spetta il 50 per cento della cifra di rivendita dell’Eintracht Francoforte. Le cifre del trasferimento del croato al Milan sono per il momento top secret, ma i rossoneri non vogliono certo rischiare l’incidente diplomatico.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ancora il Lione su Paqueta: offerta respinta

Calciomercato Milan, nuova formula per Chiesa | Via libera Juve e Inter