La Fiorentina apre alla cessione di Chiesa, con il Milan interessato anche a Milenkovic in casa viola

Il Milan insegue Milinkovic ma nel frattempo la Fiorentina apre uno spiraglio per Federico Chiesa. Il serbo è il primo obiettivo per la difesa dell’estimatore Pioli, ma il club di Commisso fa muro e valuta il giovane difensore non meno di 40 milioni di euro. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ nei discorsi tra le due società il club viola sarebbe più propenso a cedere il gioiello della nazionale azzurro, che ha un costo del cartellino di 60 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Milan, UFFICIALE: Rebic rossonero a titolo definitivo

Troppi per il Milan che spera in un corposo sconto, con Chiesa al momento lontano dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Juventus e Inter, le altre maggiori pretendenti al giocatore, si sarebbero defilate e questo escluderebbe un’asta per il classe ’97. Per il Milan realisticamente Chiesa avrebbe invece un costo di 40 milioni di euro, mentre Milinkovic intorno ai 25. Il ‘Diavolo’ avrebbe il budget necessario solo per il serbo, ma attraverso una formula diversa e in questo caso in prestito anche Chiesa diventerebbe qualcosa di più concreto per la società di via Aldo Rossi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, infortunio per Ibrahimovic: le ultime