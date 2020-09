Calciomercato Spezia, arriva Leo Sena dall'Atletico Mineiro

Lo Spezia di Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie A con un centrocampista in più nel motore: arriva Leo Sena

Continua la campagna di rafforzamento dello Spezia, al primo campionato della sua storia in Serie A. Dopo l’arrivo di Zoet in porta, i liguri stanno guardando ancora in Olanda per Hendrix del PSV Eindhoven. Ma il mirino è puntato anche al Brasile: stando, infatti, a quanto riporta ‘O Tempo’, la società italiana e l’Atletico Mineiro, allenato da Jorge Sampaoli, avrebbero definito l’accordo per il prestito di Leo Sena. Il 24enne centrocampista difensivo sarebbe già in viaggio per l’Italia per raggiungere il suo nuovo tecnico, Vincenzo Italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato, colpo Spezia dall’Inter | Manca un tassello: ultime CM.IT