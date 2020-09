La prossima estate potrebbe essere quella della svolta per l’attacco della Juventus. Dalla Spagna lanciano l’ipotesi di un addio di Ronaldo con Messi o Mbappe alla finestra

Nonostante l’avanzare dell’età Cristiano Ronaldo continua ad essere ancora dominante ai massimi livelli come dimostrato anche nella prima uscita ufficiale in stagione con la maglia del Portogallo. Dalla Spagna però lanciano l’ipotesi di un possibile addio di CR7 con relativo effetto domino in attacco per la prossima estate. Secondo quanto sottolineato da ‘DiarioGol’ sono due i nomi che influenzeranno il futuro di Ronaldo. Il primo è quello di Kylian Mbappe stella del Paris Saint Germain che sembra desideroso di cambiare squadra alla fine dell’attuale stagione. Proprio il francese per talento e caratteristiche potrebbe essere l’erede designato di CR7 anche se dalla Spagna c’è sempre fortissimo il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Ronaldo per lo United: Messi o Mbappe sogni bianconeri

D’altro canto oltre agli spagnoli e a Manchester City e Manchester United anche la stessa Juventus potrebbe preparare una clamorosa offensiva per Mbappe con l’addio di Ronaldo. Una situazione che al portoghese chiaramente non farebbe piacere. Il secondo nome è invece quello di Leo Messi che potrebbe anche essere attirato dall’idea di giocare ancora con l’amico Suarez ma in bianconero, sempre a partire dal 2021 quando la società piemontese potrebbe nel caso vendere CR7 e acquisire la pulce a parametro zero.

In questo quadro, comunque molto complicato, Ronaldo potrebbe anche far ritorno a Manchester. Il portoghese ha sempre sottolineato quanto fosse felice all’Old Trafford e che sarebbe contento di indossare di nuovo la casacca dei ‘Red Devils’.

