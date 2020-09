Calciomercato, clamoroso Mbappe | Decisione presa sul futuro

Mbappe ha deciso di lasciare il PSG la prossima estate, non solo la Juventus sul fuoriclasse francese al centro del calciomercato

Kylian Mbappe ha voglia di una nuova sfida. Come riporta ‘The Times’, in un incontro tenuto dal giocatore e dai suoi rappresentanti con i dirigenti del PSG, l’attaccante avrebbe comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto con la squadra parigina e che il suo ciclo a Parigi finirà la prossima estate. Su di lui resta vigile lo sguardo della Juventus, interessata ormai da tempo. A frenare i sogni bianconeri sono però gli eccessivi costi dell’eventuale operazione e la folta concorrenza internazionale. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato, le ultime su Mbappe

Classe 1998, Mbappe ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Su di lui, tra le altre, c’è anche il Real Madrid, che avrebbe già ottenuto il gradimento dello stesso giocatore. Quella che sta per inziare, dunque, potrebbe essere l’ultima stagione del talento francese con la maglia del PSG, nemmeno quest’anno andata in fondo alla Champions League, ormai l’unico obiettivo che realmente sembra interessare i suoi tifosi e i tanti campioni presenti in rosa.

