Juventus, John Elkann punta il ‘decimo’: “Pirlo sa come si vince”

John Elkann, presidente di Exor, ha parlato della Juventus e del nuovo allenatore Andrea Pirlo, fissando gli obiettivi per la stagione che è pronta a partire

Pirlo sa come si vince. A dirlo non è uno qualunque, ma John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, la holding che detiene la maggioranza delle quote della Juventus. Nel corso della serata di gala per celebrare i mille gran premi della Ferrari, Elkann ha parlato a ‘Sky sport 24’ e si è soffermato anche sulla squadra bianconero, ad una settimana dal via del campionato.

“Quando si vincono 9 scudetti consecutivi, il decimo è quello su cui tutti noi juventini puntiamo. E’ un obiettivo difficile ed importante, ma abbiamo un allenatore nuovo che sa cosa significa vincere”. Queste le parole di John Elkann, mentre proprio Pirlo attende i rinforzi per provare a dare l’assalto a campionato e Champions.