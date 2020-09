Milan, Brahim Diaz si presenta: “Non solo Champions. Ecco il mio ruolo”

Parla Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo, arrivato dal Real Madrid, è pronto a vivere una stagione da protagonista con la maglia del Milan

Giornata di presentazione in casa Milan. Brahim Diaz ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco le dichiarazioni dello spagnolo, arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito: “Mi definirei un giocatore con buon dribbling e buone qualità tecniche, posso fare male tra le linee. Sono giovane e posso migliorare tanto – ammette – Giocherò dove mi dirà il mister, anche se prediligo giocare trequartista. Sono pronto, mi sento bene. Voglio dare il massimo coi miei compagni e fare grandi cose”.

OBIETTIVI – “Champions League? Non solo, il Milan deve puntare a vincere il titolo – ha dichiarato il numero 21 – La conferma di un campione come Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali sono ottimi segnali, possiamo fare grandi cose in campionato e non solo”.

