Andrea Pirlo dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Dybala. L’attaccante non rientrerà prima del 20 ottobre, saltando così l’inizio di stagione

Manca poco all’inizio della nuova stagione. La Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium giorno 20 settembre, alle 20.45, contro la Sampdoria, per il primo match di Serie A. Andrea Pirlo inaugurerà la sua avventura in panchina senza Paulo Dybala alle prese, ancora, con l’infortunio che lo ha fermato al termine della stagione scorsa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

“Dybala non sarà disponibile fino al 20 ottobre“, ha ammesso Momblano ai microfoni di Juventibus. Non proprio una buona notizia per Pirlo, che non ha ancora avuto l’attaccante dal mercato, che prenderà il posto di Gonzalo Higuain. Oltre alla Sampdoria, Dybala salterà dunque anche Roma, Napoli e Crotone.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | 100 milioni per il ‘crack’ del Barcellona

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche l’Inter su Marcelo. Ecco l’ostacolo