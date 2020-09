Roma, Florenzi in viaggio per Parigi | Visite e firma col PSG

Alessandro Florenzi passa dalla Roma al Psg in prestito con diritto di riscatto

Florenzi è in viaggio direzione Parigi. Appena atterrato nella Capitale francese, il terzino svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto. Il classe ’91 potrebbe già essere disponibile per la prossima partita del PSG, quella di Ligue 1 contro il Marsiglia in programma questa domenica. L’operazione tra la Roma e il club transalpino, conclusasi in prestito con diritto di riscatto sugli 8-9 milioni di euro, è stata condotta dal suo agente Alessandro Lucci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ecco il prezzo di Bustos | Le ultime di CM.IT