Calciomercato Juventus, scelta fatta | Sacrificio a centrocampo

La Juventus sembra aver già scelto il sacrificabile a centrocampo tra Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Movimenti in mediana

Cambia radicalmente il centrocampo della Juventus dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e gli arrivi di Arthur e McKennie. Eppure il mercato in mediana dei bianconeri potrebbe non essere affatto concluso. Andrea Pirlo chiede ancora uno sforzo alla dirigenza piemontese per quanto riguarda la zona nevralgica del campo dove piace ancora Locatelli del Sassuolo. Prima di tutto però la Juve dovrà andare a snellire ulteriormente il reparto con il prossimo addio di Khedira ed un altro sacrificio.

In questo senso “tra Rabiot e Ramsey, la Juve ha scelto che il sacrificabile è il gallese. Ci sono cose in ballo, c’è movimento e lui ha patito il colpo”. Questo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano live su ‘Juventibus’ che evidenzia quindi come tra i due Pirlo preferisca puntare eventualmente sul francese ex PSG.

