Napoli, Malagò su De Laurentiis: “Qualcosa non mi quadra”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid: il commento del numero uno del Coni Giovanni Malagò

Caos nel mondo del calcio dopo la positività del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente ieri in Assemblea di Lega. A commentare la vicenda è il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, con alcune dichiarazioni riportate da ‘ansa.it’: “De Laurentiis è un amico di famiglia e lo abbraccio. Non so nulla, se non quello che ho letto: qualcosa non mi quadra. Se è quello che ho visto, qualcosa non ha funzionato”.

Malagò ha parlato anche dei diversi positivi di rientro dalle Nazionali e al riguardo ha detto la sua: “Se è scoppiato un un focolaio in un raduno o alcuni componenti hanno frequentato determinati posti, c’è un protocollo chiarissimo da applicare. Poi – ha concluso – se c’è qualcuno che ha trasgredito, c’è responsabilità ad ogni livello”.