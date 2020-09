Juventus, Cirio: “Riapertura Stadium, pochi rischi di assembramento”

Juventus, sulla riapertura dello Stadium ai tifosi spinge il presidente del Piemonte, Alberto Cirio: le sue dichiarazioni

Niente riapertura dell’Allianz Stadium, almeno per il momento. I tifosi della Juventus dovranno ancora aspettare per tornare a sostenere dagli spalti i bianconeri. Sulla questione è tornato a parlare Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, che spinge per la riapertura e spiega le sue ragioni a ‘Tuttosport’: “Aspetto le valutazioni di rischio del CTS, ma fino al 7 ottobre dovrebbe essere tutto bloccato. Tra le società ci sono differenze, non tutti i club erano pronti come la Juve. Il piano prevede l’ingresso scaglionato di 8.500 persone in tutto, in uno stadio da 40mila posti: credo che sia più facile creare assembramento in un supermercato”.

