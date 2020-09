Dopo Everton, un altro gioiello del Gremio stuzzica le fantasie delle squadre europee, Pepe piace in Premier League

Dopo la cessione di Everton al Benfica, Pepe ha raccolto l’eredità di Cebolinha sia negli schemi tattici di Renato Portaluppi, sia nei cuori della torcida del Gremio che ha intravisto in lui il degno erede del nazionale verdeoro. Una fiducia ripagata a suon di buone prestazioni che, tuttavia, non sono passate inosservate in Europa. L’agente dell’attaccante esterno ha viaggiato di recente in Inghilterra, dove ha ricevuto una proposta del Wolverhampton. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tuttavia, nelle ultime ore anche l’Everton di Carlo Ancelotti e il West Ham hanno chiesto informazioni sul 23enne, che di recente ha visto adeguato il suo contratto. Il club di Porto Alegre, dal canto suo, vorrebbe tenere il giocatore fino al termine del 2020 (non è escluso una permanenza in prestito dopo la cessione) e parte da una valutazione di 20-25 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intrigo Cavani-Morata: le ultime di CM.IT