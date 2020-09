Calciomercato Napoli, Boga si allontana | Club estero in pole!

Un club estero sarebbe balzato in pole per Jeremie Boga. Le ultime sul talento del Sassuolo seguito dal Napoli

Anche il Bayer Leverkusen ripiomba su Jeremie Boga. Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, il club tedesco sarebbe infatti in pole per il talentuoso esterno di proprietà del Sassuolo, ormai da tempo corteggiato dal Napoli e recentemente accostato anche all’Inter. Il Leverkusen è pronto a reinvestire sul mercato i soldi incassati dalla cessione di Havertz al Chelsea e uno dei principali obiettivi sarebbe proprio il 23enne ivoriano. Per strappare Boga al club neroverde serviranno almeno 35 milioni di euro. Il Napoli è insomma avvertito: la strada che porta all’esterno del Sassuolo si fa in salita.

