Calciomercato Roma, UFFICIALE: ceduto Schick, le cifre

La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Patrick Schick al Bayer Leverkusen: le cifre e i dettagli dell’operazione

Come raccontato da Calciomercato.it, Patrick Schick si trasferisce al Bayer Leverkusen a titolo definitivo. Dopo l’esperienza al Lipsia, nuova avventura in Bundesliga per l’attaccante che lascia la Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato i dettagli dell’operazione: “L’AS Roma comunica che Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. L’attaccante passa alla società tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro – si legge nel comunicato -. In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto”.

