Roma, Zaniolo dopo l’infortunio: “Grazie a tutti, torno presto!”

Zaniolo parla dopo gli esami per l’infortunio al ginocchio sinistro, le parole del talento della Roma

Nuovo calvario per Nicolò Zaniolo. E’ confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro dopo gli esami di stamane. Il talento della Roma dovrà quindi essere operato prima di lavorare lungamente al rientro in campo. Tramite i social, lo stesso Zaniolo ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi: “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti, sia tifosi della Roma che non per il supporto… tornerò presto!”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

