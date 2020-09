Calciomercato Lazio, caso Acerbi: rinnovo in bilico, la verità sullo sfogo

Francesco Acerbi è furioso per come la società del patron Lotito sta gestendo la trattativa per il rinnovo. La verità sullo sfogo

In casa Lazio è scoppiata una vera e propria bufera in merito al rinnovo contrattuale di Francesco Acerbi che nei giorni scorsi si è sfogato scagliandosi direttamente contro la società, 'minacciando' così di non prolungare il rapporto con i biancocelesti. Il difensore è legato alla Lazio da un accordo fino al 2023 ed ha chiesto che l'ingaggio, attualmente di circa 1,8 milioni a stagione, gli venga incrementato fino ai 3,5 milioni.