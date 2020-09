Non solo manovre d’attacco in casa Juventus, alle prese con la ricerca di un forte centrocampista, aumenta la concorrenza per un obiettivo

In attesa di risolvere in maniera definitiva la situazione relativa alla rescissione di Higuain, la Juventus continua a lavorare alacremente per regalare in tempi brevi almeno un attaccante ad Andrea Pirlo. La corsa a tre Dzeko, Morata, Suarez continua a tenere banco, ma il nuovo tecnico bianconero ha chiesto rinforzi anche a centrocampo. Uno dei nomi seguiti dalla dirigenza è quello di Rodrigo de Paul, ma Fabio Paratici dovrà vedersela con una concorrenza sempre più agguerrita.

Secondo ‘todofichajes.com’, infatti, il Leeds non sarebbe l’unico club inglese al centrocampista argentino. Stando a quanto raccontato dal portale spagnolo, anche il Leicester ha messo nel mirino il calciatore e starebbe preparando un’offerta da presentare all’Udinese nei prossimi giorni.