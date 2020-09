Il giornalista Luca Momblano: “Se non ci saranno problemi col consolato, Suarez sarà il prossimo attaccante della Juventus”

Suarez sarà il prossimo attaccante della Juventus. Ne è sicuro Luca Momblano, che in diretta a “Boom boom mercato” su ‘Juventibus’ ha dichiarato: “La Juve percorre la strada più logica in questo momento. Si è resa conto che Suarez non era in possesso del passaporto comunitario al momento della stesura del contratto. Si è generata così una situazione domino nuova da affrontare per la società, che per fortuna ha strumenti in mano per poter muoversi in fretta e risolvere la questione. Suarez aveva effettivamente inoltrato una richiesta di passaporto 18 mesi fa, che permette al giocatore di richiederla ancora oggi. I tempi diventano così relativamente brevi, ma il club e Suarez sono insieme per risolvere la situazione, lui vuole fortemente la Juve. Se non ci saranno problemi col consolato sarà il prossimo attaccante della Juve“.

Il giornalista ha poi proseguito sulle strategie del club: “Le scelte della dirigenza erano in questo ordine: Cavani, Suarez, Benzema, Dzeko e Morata. Per quanto riguarda il contratto di Suarez, mi risulta che percepirà 9 milioni netti più 3 di bonus, due/terzi facilmente raggiungibili”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

