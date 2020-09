Calciomercato, Lo Spezia insiste per Iturbe: le ultime CM.IT

L’ex attaccante della Roma può tornare in Serie A dopo l’esperienza in Messico

Juan Manuel Iturbe di nuova protagonista di questa sessione di trattative. Secondo quanto riportano indiscrezioni di Calciomercato.it, l’attaccante classe ’93, quest’anno in forza al Pumas, punta al ritorno in Italia. Negli ultimi giorni, ha avuto luogo un incontro con i dirigenti dello Spezia, a caccia del colpo ad effetto per festeggiare la fresca promozione in Serie A. Il vertice è stato positivo ma non sono stati ancora definiti gli accordi tra tutte le parti. Ecco perché potrebbe esserci nuovi contatti, anche se non vanno escluse nuove piste.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, stallo Roma-Napoli: le ultime di CM.IT su Under e Milik

Juventus, chiusura stadi: è sfida aperta! | Perdite ingenti