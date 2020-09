Stando a ‘Don Balon’, la Juventus su input di Ronaldo potrebbe muoversi per portare a Torino il colombiano Davinson Sanchez

Non solo il reparto offensivo, con Pirlo che aspetta un nuovo bomber per rimpiazzare il partente Higuain. La Juventus potrebbe muoversi anche per un difensore centrale, considerando l’infortunio di de Ligt (out fino a novembre) e le incertezze sigle condizioni fisiche di capitan Chiellini. Romero inoltre è stato ceduto all’Atalanta e Rugani può lasciare Torino se arrivasse un’offerta soddisfacente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti per Cavani: confermate le anticipazioni di CM.IT

Calciomercato Juventus, Ronaldo in pressing per Davinson Sanchez

L’input per rinforzare il settore arretrato sarebbe arrivato direttamente anche da Cristiano Ronaldo, che avrebbe sollecitato Pirlo nel trovare un nuovo puntello difensivo per svecchiare anche il reparto secondo quanto sottolinea il portale ‘Don Balon’. E nei radar di CR7 sarebbe entrato in particolare Davinson Sanchez, che al Tottenham non sarebbe nelle grazie di José Mourinho. Lo ‘Special One’ sarebbe disposto a privarsi del 24enne centrale e in cambio potrebbe chiedere il cartellino di Rugani, oltre ad una sostanziosa somma cash per arrivare alla valutazione di quasi 50 milioni di euro di Sanchez. Vedremo prossimamente se ci saranno degli sviluppi in proposito sull’asse Torino-Londra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone per Suarez | Scenario clamoroso