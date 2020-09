Non arrivano notizie incoraggianti per l’infermeria di Andrea Pirlo. Il neo tecnico bianconero ha perso per circa un mese Federico Bernardeschi

Inizia in salita la strada di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Dopo aver rinunciato a De Ligt, che tornerà solo a novembre, il tecnico bianconero deve fare anche i conti con le sventure di Federico Bernardeschi che nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro della nazionale. L’esterno juventino ha rimediato infatti un problema muscolare, come evidenziato anche dall’ultimo comunicato ufficiale del club, ed ora dovrà stare lungamente ai box. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Bernardeschi tra 10 giorni circa farà nuovi esami per valutare i miglioramenti del problema muscolare. Nella migliore delle ipotesi il calciatore potrebbe rientrare ad inizio ottobre o in alternativa direttamente dopo la seconda sosta delle delle Nazionali.

