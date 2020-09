Calciomercato Inter, il Psg ‘molla’ Skriniar: la mossa di Leonardo

Calciomercato Inter, il Psg a caccia di un’alternativa per Skriniar: nuovi contatti per Leonardo in Serie A

Il calciomercato inizia ad entrare nel vivo, tutte le squadre italiane ed estere devono cercare di mettere a segno quanto prima gli acquisti desiderati per arrivare pronte al ritorno in campo. Inizia a muoversi in maniera importante il Psg, che dopo l’addio di Thiago Silva cerca un difensore centrale di livello. Come spesso accade, Leonardo guarda con interesse alla Serie A e nei giorni scorsi avrebbe sondato il terreno con l’Inter per Skriniar. Oltre al difensore slovacco, però, il dirigente dei francesi starebbe valutando un’alternativa. Si tratta di Koulibaly, per il quale secondo il ‘Corriere dello Sport’ avrebbe contattato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E non è finita qui, perché al numero uno azzurro sarebbero state chieste informazioni anche su Fabian Ruiz. Il tutto per una operazione da 140 milioni di euro complessivi, cifra che però non sembrerebbe spaventare i campioni di Francia. Intanto, ieri è saltato l’incontro tra De Laurentiis e Ramadani per discutere proprio del futuro di Koulibaly.

