Ancora sul mercato dopo un anno sabbatico, Massimiliano Allegri è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Offerta da una nazionale

Dopo aver vinto tantissimo sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri ha optato per un anno sabbatico che lo ha visto dunque ai margini del mondo del calcio. Ora però che il periodo di riposo è concluso non è da escludere che l’ex bianconero possa presto o tardi tornare in sella sulla panchina di una big. Stando a quanto rivelato da ‘Sky Sport’ lo stesso Allegri sarebbe stato contattato cinque giorni fa dalla Federcalcio olandese per prendere il posto di Ronald Koeman, tecnico finito a Barcellona al posto di Setien. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

L’allenatore livornese ha però declinato la proposta dell’Olanda in quanto vorrebbe sedere sulla panchina di un club e in caso di nazionale allenare soltanto quella italiana. Allegri nello specifico non sarebbe interessato ad allenare al momento una selezione e in ogni caso darebbe priorità alla maglia azzurra.

