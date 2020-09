Paris Saint-Germain, rivoluzione Al-Khelaifi: svolta Allegri

Con la scelta di Antonio Conte di rimanere all’Inter, per Massimiliano Allegri, ad oggi, sembra essere rimasta solo la panchina del Psg

Leonardo ha provato in tutti i modi a liberarsi di Tuchel per affidare la panchina del Paris Saint-Germain al tecnico italiano, Massimiliano Allegri. Il brasiliano, però, ha dovuto scontrarsi con Nasser Al–Khelaifi, che non pare intenzionato, almeno per il momento, di privarsi del tedesco.

Dalla Francia, però, arrivano novità importanti: il giornalista di Canal+, Geoffroy Gérétier, come riporta ‘Le10Sport’, ha descritto uno scenario che prevederebbe l’addio al Psg sia di Leonardo che di Tuchel. L’idea della proprietà sarebbe questa in vista del 2021 se i rapporti tra l’allenatore e il dirigente non dovessero migliorare. Senza Leonardo le possibilità di vedere Allegri sotto la Torre Eiffel si ridurrebbero drasticamente.

