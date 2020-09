Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha parlato dell’ipotesi di riapertura degli stadi nel prossimo futuro per le sfide, soprattutto, del campionato italiano di Serie A: ecco le sue parole

Intervenuto a margine della festa de ‘Il Fatto Quotidiano’, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano, ha parlato del tema legato alla riapertura degli stadi in vista della stagione che sta per partire: “Consentire la ripartenza di impianti dove la gente andrebbe a sedersi l’uno di fianco all’altro, al momento è assolutamente inopportuno“.

In mattinata anche il dottor Brusaferro, membro del CTS, si è espresso con pessimismo in merito a questa possibilità: “Il Cts ritiene che allo stato attuale non ci siano le premesse per eventi con spettatori e la preoccupazione è anche quella di non sovraccaricare il sistema di altri fattori di rischio”.

