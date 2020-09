Il procuratore Giovanni Branchini, in diretta su Radio DeeJay, ha lanciato una clamorosa bomba di mercato riguardante la Juventus

La Juventus continua la ricerca di un nuovo centravanti da regalare ad Andrea Pirlo e che possa integrarsi con Cristiano Ronaldo. Tanti i profili accostati di recente ai bianconeri: da Dzeko a Suarez passando anche per Edinson Cavani. Il procuratore Giovanni Branchini, in diretta su ‘Radio DeeJay’ ha però spostato l’attenzione su un altro bomber: “Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata“. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Branchini si è poi soffermato sui giovani per completare l’organico: “Facciamo l’esempio del Barcellona, che compra Griezmann e Dembelé e non li fa giocare per mettere Ansu Fati. Non è proprio così. Noi non siamo i più virtuosi, caricando le rose di giocatori importanti per valore e storia, andiamo a soffocare quello di cui abbiamo bisogno, ci sarebbe bisogno un rimpasto totale di giovani a cui non dobbiamo dare così tante responsabilità“.

