Calciomercato Juventus, Suarez in attesa: il messaggio da Barcellona

Calciomercato Juventus, i bianconeri in pressing su Suarez: intanto l’attaccante uruguaiano manda un messaggio da Barcellona

La Juventus continua a essere molto attiva sul mercato, a caccia dell’auspicato numero 9. Testa a testa ancora in corso tra Dzeko e Suarez, con i bianconeri che non mollano né il bosniaco della Roma, né l’uruguaiano del Barcellona. La permanenza di Messi al Barcellona però potrebbe essere decisiva anche per Suarez, come anticipato da ‘Calciomercato.it’. La ‘Pulce’ infatti starebbe facendo di tutto per convincerlo a rimanere al Camp Nou. Intanto, il ‘Pistolero’ si allena. Su Instagram, l’attaccante lancia un messaggio piuttosto chiaro: “Non smetterò di godermi ciò che ho sempre desiderato”, con hashtag ‘Sempre positivo’. La sua volontà è quella, al di là delle voci di mercato, di allenarsi come ha sempre fatto, per il resto ci sarà tempo.

