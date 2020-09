Si avvicina sempre di più il colpo Bonaventura per la Fiorentina. Pronto un contratto biennale per l’ex centrocampista del Milan

Giacomo Bonaventura è quasi pronto per una nuova avventura dopo aver concluso il suo matrimonio con il Milan in virtù del contratto recentemente scaduto. L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione evidenziando come c’è l’accordo di massima tra il centrocampista e la Fiorentina, pronta ad accoglierlo. Questione al momento dei soliti dettagli prima dell’ufficialità. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Sarebbero dunque bastati un paio di giorni di pressing ben assestato per portare a compimento un affare che regalerà a Iachini una pedina importante per la mediana che si integrerebbe al meglio con Amrabat e Castrovilli. Bonaventura si legherà alla Fiorentina con due anni di contratto ed un accordo da 2,5 milioni a stagione.

